Ветеран собрал огромную сумму на борьбу с коронавирусом в Англии [ Редактировать ]
99-летний британец смог собрать около 30 миллионов фунтов стерлингов на лечения коронавируса в стране.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По их словам, Том Мур поставил себе цель пройти 100 кругов в своем 25-метровом саду и запустил челлендж по сбору средств на борьбу с коронавирусом, призвав всех неравнодушных жертвовать ему деньги по прохождению каждого круга.
Отмечается, что изначально он рассчитывал собрать не более тысячи фунтов.
Известно, что ветерана собираются наградить премией "Гордость Британии".
Фото: Legion-media
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