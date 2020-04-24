99-летний британец смог собрать около 30 миллионов фунтов стерлингов на лечения коронавируса в стране.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По их словам, Том Мур поставил себе цель пройти 100 кругов в своем 25-метровом саду и запустил челлендж по сбору средств на борьбу с коронавирусом, призвав всех неравнодушных жертвовать ему деньги по прохождению каждого круга.

Отмечается, что изначально он рассчитывал собрать не более тысячи фунтов.

Известно, что ветерана собираются наградить премией "Гордость Британии".

Фото: Legion-media

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