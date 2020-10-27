Бюлетені-простирадла, та ще й в асортименті - це стало справжнім випробуванням для виборців, бо у листках для голосування люди просто плутались. До того ж дільниці не були підготовлені для виборів в час пандемії , - так вважають в опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":