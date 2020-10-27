Довжелезні бюлетені та черги на дільницях: Юрій Бойко дав оцінку виборчому процесу в Україні [ Редактировать ]
Бюлетені-простирадла, та ще й в асортименті - це стало справжнім випробуванням для виборців, бо у листках для голосування люди просто плутались. До того ж дільниці не були підготовлені для виборів в час пандемії , - так вважають в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Был очень сложный бюллетень. Я сам голосовал в Луганской области, чтобы поддержать людей, которых лишили права голосовать. А это полмиллиона. По этому, голосовал там и видел, как сложно давалось людям. По этому были очереди. Как я и предполагал - нужно было выдать средства защиты членам избиркомов. Но все это легло на плечи местных бюджетов и волонтеров. К сожалению, центральная власть не проявила тут понимания.
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