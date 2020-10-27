Кабмін відремонтує дороги за кошти передбачені для лікування онкохворих [ Редактировать ]
Українців обурила ще одна історія з розподілом коштів. Гроші, які мали піти на обстеження онкохворих теж пустили на дороги - Львівської області! Йдеться про 62 мільйони гривень. Їх забрали з бюджетної програми для вдосконалення діагностики онкологічних захворювань.
А буквально надвечір на сайті Уряду оприлюднили повідомлення, що повністю цю програму профінансують наступного року.
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