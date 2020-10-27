Українців обурила ще одна історія з розподілом коштів. Гроші, які мали піти на обстеження онкохворих теж пустили на дороги - Львівської області! Йдеться про 62 мільйони гривень. Їх забрали з бюджетної програми для вдосконалення діагностики онкологічних захворювань.

А буквально надвечір на сайті Уряду оприлюднили повідомлення, що повністю цю програму профінансують наступного року.