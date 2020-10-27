У сусідній Чехії від завтра запроваджують нічну комендантську годину та обов'язковий тотальний масковий режим. А ще в країні вдруге оголошують надзвичайний стан. А все тому що Чехія - один із європейських "коронавірусних" лідерів, разом із Францією та Італією. Що там відбувається?

Чехія лідирує у Європі за кількістю нових хворих на COVID-19. Понад 10 тисяч випадків зараження лише за останню добу.

Тож із завтрашнього дня у країні запроваджують комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку. А у масках усі мають бути навіть на вулиці.

Рене Бателка, житель Чехії:

Я гадаю, це правильно, тому що більшість людей є безвідповідальними. Коли ти кажеш їм носити маски, вони сміються і не переймаються цим. Підприємців це підкосить, але нічого з цим не зробиш. Кількість хворих стрімко зросла, і наше здоров'я важливіше.

Магазини працюватимуть до 20:00, а заклади харчування лише на винос. Та в неділю торгівлю повністю закриють. Відчиненими залишать лише АЗС й аптеки. Школи та культурні центри не працюють ще з 12 жовтня.

Клара Сімандлова, жителька Чехії:

Мене непокоїть закриття шкіл, це проблема. Я їду на роботу й у мене залишається дитина сама вдома. Проте, думаю, нічого іншого зробити не можна.

Стрімко зростає кількість хворих і у Франції. За останню добу там зафіксовано майже 30 тисяч нових випадків коронавірусу. А за попередню, взагалі - понад 50 тисяч.

Селія Легер, медсестра:

Усе більше і більше пацієнтів з COVID-19, і, на жаль, ми не маємо для них більше можливостей, ніж до першої хвилі. Це стосується ліжок, а щодо персоналу, то ми недостатньо відпочиваємо. І не готові пережити те, що зробили минулого разу - допомогти стільком людям.

Франція посіла 5 місце у світовому антирейтингу за кількістю хворих на коронавірус. Загалом у країні зафіксували понад мільйон інфікованих.

Жан-франсуа Делфрейс, голова наукової ради Франції:

Вчені підрахували, що насправді близько 100 000 щоденних випадків COVID-19 - а це вдвічі перевищує зафіксовану кількість. Між діагностованими випадками та тими, які не виявили або є безсимптомними, велика різниця. Це означає, що у нас вірус поширюється надзвичайно швидко.

Французька влада розглядає низку варіантів подальшого посилення обмежень. Серед них: перенесення початку комендантської години на більш ранній вечір та заборону на вихід з дому у вихідні дні.