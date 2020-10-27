Есть такие люди, которые часто примеряют разные "лица" для того или другого человека, в зависимости насколько это выгодно им. Астрологи назвали самый лицемерный знак зодиака.

Итак, на первом месте оказались Стрельцы. Эти люди невероятно расчетливы. По хитрости с ними не сравнится никто, поэтому им удается так часто выходить сухими из воды. Их двуличие и лицемерие являются абсолютно сознательными. Стрельцы никогда не делают ничего просто так - у них есть строгие цели и определенные планы. В большинстве случаев они применяют свои навыки только тогда, когда им нужно преуспеть на работе, в учебе или в других важных делах.

Это прирожденные манипуляторы и один из самых эгоистичных знаков. Они стараются создать перед вами такой образ, который хочется видеть вам и который будет удобным для них. Если вы хотите, чтобы Стрелец перестал вас обманывать и "играть" с вами, подружитесь с ним. Это отличный друг и товарищ, который не бросит в беде.

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