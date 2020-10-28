Инженеры Корейского института исследований атомной энергии KAERI проведут дезактивацию радиоактивно загрязненных материалов на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Соответствующее соглашение недавно было подписано на Чернобыльской АЭС.

Как рассказал заместитель технического директора (по обращению с радиоактивными отходами) Чернобыльской АЭС Александр Скомарохов, в рамках этого соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI и по согласованным с KAERI процедурами выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют радиоактивное загрязнение широким спектром излучающих элементов.

KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют.

В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывод из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой - существенно уменьшить количество радиоактивных материалов, образующихся в этом процессе.

Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии.

Во время проведения испытаний, которые продлятся до конца 2021 года, путем пенной дезактивации будет деактивированы загрязненные элементы, в частности бетонные фрагменты конструкций, а также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали.

В случае положительных результатов испытания Чернобыльская АЭС получит дополнительную имеющимся технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле завелась бабочка размером с птицу.