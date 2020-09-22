В Чернобыльскую зону впервые за 100 лет вернулись медведи (фото, видео) [ Редактировать ]
Впервые более чем за 100 лет в Чернобыльскую зону вернулся медведь. Об этом сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на исследователя зоны Сергея Гащака.
Из-за отсутствия людей к нам вернулись медведи. Они скорее всего приходят к нам из Беларуси. Мы не знаем пока сколько их тут. Не исключено, что некоторые особи уже живут тут постоянно. Размножаются ли они у нас - тоже неизвестно. Но это только начало. Медведей здесь не было около ста лет.
Ученый предупредил о том, что медвежья "эмиграция" на деле может оказаться просто "экскурсией" и говорить об устойчивой и оседлой популяции косолапых в зоне Чернобыльской АЭС пока рано.
Изображения медведей были получены с помощью фотоловушек, установленных для того, чтобы помочь понять, как радиационное облучение влияет на фауну возле АЭС.
Также ученый отметил существенный рост популяции в Чернобыле волков и рысей. По его мнению, возвращение крупных хищников может быть связано с отсутствием на этих землях человека, а также следов его деятельности. Гащак рассказал, что нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как в других местах люди преследуют этих животных.
Росту популяции зверей в зоне отчуждения ЧАЭС не смогли помешать даже масштабные лесные пожары весной и летом этого года.
Ранее "Подробности" писали о последствиях лесных пожаров под Чернобылем.
по теме
Пошматований собаками: у Дніпрі борються за життя дворічного хлопчика
Його рятують усією країною. Дворічного хлопчика із Донецької області, якого пошматували собаки. За життя дитини борються лікарі у Дніпрі
Пенсионерка напугала медведя криком и спаслась
В Якутии 84-летняя женщина по имени Анна Дьячковская отпугнула медведя
"Мусор по почте": в Таиланде будут наказывать недобросовестных туристов
В Таиланде будут наказывать недобросовестных туристов, которые
В Украину хотят поставлять мясо крокодилов
ЮАР выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов
Закарпаття через людську недбалість опинилося на межі екологічної катастрофи.
Купи пластику на річці Боржава вже кілька років утворюють затор - як можна врятувати екологію регіону?