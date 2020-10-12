В Чернобыльской зоне отчуждения завелась редкая бабочка размером с небольшую птицу, сообщает Facebook-страница Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Это не радиоактивный мутант, а редкое насекомое, которое занесено в Красную книгу.

Бабочка голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела в научный отдел биосферного заповедника. Она является одной из крупнейших в Европе - длина ее переднего крыла может достигать 4,5 см, а размах крыльев в полете - 11 сантиметров.

Ленточница активна в ночное время и летит на свет. Так она залетела "на огонек" и к ученым. После прекращения дождей бабочку перенесут на ее любимое дерево - тополь.

Биосферный заповедник занимает большую часть Чернобыльской зоны отчуждения. Он появился в 2016 году, и с тех пор является крупнейшим в Украине.

Специалисты рассказали, что сперва на заброшенной людьми территории выросло число грызунов. Сейчас в зоне отчуждения можно встретить 400 видов позвоночных животных и около четырех тысяч растений.

Гигантская бабочка далеко не первый редкий вид, который выбрал своим домом зону отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Сейчас там обитают птицы (черный аист, орлан-белохвост и филин) и звери (выдры, барсуки и рыси), занесенные в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльскую зону впервые за 100 лет вернулись медведи.