В Чернобыле завелась бабочка размером с птицу (фото) [ Редактировать ]
Источник: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне отчуждения завелась редкая бабочка размером с небольшую птицу, сообщает Facebook-страница Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Это не радиоактивный мутант, а редкое насекомое, которое занесено в Красную книгу.
Бабочка голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела в научный отдел биосферного заповедника. Она является одной из крупнейших в Европе - длина ее переднего крыла может достигать 4,5 см, а размах крыльев в полете - 11 сантиметров.
Ленточница активна в ночное время и летит на свет. Так она залетела "на огонек" и к ученым. После прекращения дождей бабочку перенесут на ее любимое дерево - тополь.
Биосферный заповедник занимает большую часть Чернобыльской зоны отчуждения. Он появился в 2016 году, и с тех пор является крупнейшим в Украине.
Специалисты рассказали, что сперва на заброшенной людьми территории выросло число грызунов. Сейчас в зоне отчуждения можно встретить 400 видов позвоночных животных и около четырех тысяч растений.
Гигантская бабочка далеко не первый редкий вид, который выбрал своим домом зону отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Сейчас там обитают птицы (черный аист, орлан-белохвост и филин) и звери (выдры, барсуки и рыси), занесенные в Красную книгу.
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