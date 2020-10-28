Использование государственных услуг в онлайн-формате позволит экономить до 841 млн гривен в год Источник: kyiveuromarathon

Министерство цифровой трансформации Украины предложило гражданам способ сэкономить до 841 млн гривен на взятках. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Сэкономить деньги позволит использование государственных услуг в онлайн-формате, заявил первый заместитель министра Алексей Выкуб.

Электронные услуги - это выгодно... Потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год.

Кроме того, украинцы смогут сэкономить до 495 млн гривен в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это как раз те средства, которые граждане тратят на дорогу, всевозможные бланки и ксерокопии документов.

Именно поэтому мы начали цифровизацию по созданию мобильного приложения "Дія" с цифровыми документами. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и стать более цифровыми.

В Минцифры сообщают, что следующий сервис в приложении "Дія" - SmartДия. Это электронная подпись, которую можно получить и переоформить онлайн со смартфона.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал работу антикоррупционных органов.