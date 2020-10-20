Зеленский раскритиковал работу антикоррупционных органов [ Редактировать ]
В Верховной Раде Владимир Зеленский представил ежегодный отчет. В своей речи глава государства не обошел вопрос коррупции в Украине и уголовной ответственности за нее.
Владимир Зеленский отметил, что противодействие коррупции может наполнять бюджет Украины, а правоохранители должны жестче браться за такие дела и показывать результаты.
"В моей программе написано не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть подозрение, что правоохранительные органы прочитали предложение не до конца и воспринимают задание только в первой части. Скажу честно: мне это надоело... Но достаточно ли Президенту не воровать, чтобы не воровали другие?" - заявил он.
Кроме этого, глава государства подчеркнул, что для работы правоохранителей создали все условия, которые позволяют показывать результаты. Однако сейчас громкие дела о коррупции остаются на бумагах, поэтому Владимир Зеленский назвал такую работу неудовлетворительной.
"Оперативные, материальные условия есть, а реального результата пока нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. И моя оценка - неудовлетворительная", - отметил Владимир Зеленский.
Также Зеленский сообщил, что безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает.
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