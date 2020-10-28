Уряд подовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця 2020 року [ Редактировать ]
Уряд подовжив в країні режим надзвичайної ситуації до кінця року. Фактично, це означає, що карантин - триватиме.
Всі служби, які залучені до боротьби з ковідом, і далі працюватимуть посилено. А центральна влада тісно координуватиме свої дії із владою місцевою.
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