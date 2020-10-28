Уряд подовжив в країні режим надзвичайної ситуації до кінця року. Фактично, це означає, що карантин - триватиме.

Всі служби, які залучені до боротьби з ковідом, і далі працюватимуть посилено. А центральна влада тісно координуватиме свої дії із владою місцевою.