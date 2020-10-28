На Рівненщині вже перепрофілювали під COVID-19 чотири лікарні. Але це не розвантажило мед заклади, бо кількість хворих постійно зростає. А ще у цієї ситуації є зворотній бік - лікарі бояться, що скоро забракне ліжкомісць іншим, не коронавірусним пацієнтам.

Яка зараз ситуація зі шпиталями в Україні?

ЧЕРНІВЦІ

Майже 400 нових інфікованих за минулу добу - це рекорд для Буковини. У важкому стані майже 100 пацієнтів.

Костянтин Дроник, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні:

За останній місяць в нас помітне збільшення кількості пацієнтів, помітне збільшення навантаження. В середньому, від 14 до 18 пацієнтів щоденно - знаходиться у нашому відділенні.

Щоб збільшити кількість ліжко-місць, одразу три лікарні планують перепрофілювати: дві - у Чернівцях та одну в Кіцманському районі. Робитимуть це поетапно.

Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Суттєво бачимо зростання кількості хворих у Кіцманському. Тому, вважаємо, наступною має бути Кіцманська районна лікарня.

А от медики кажуть: дедалі частіше хворим не вистачає кисню. Є навіть випадки, коли пацієнти самотужки купують кисневі балони.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Коли привезли цю пацієнтку, в неї була сатурація. Я пояснила, що не маю фізичної можливості допомогти - як подати кисень. Чоловік каже: у нас є балони. Я кажу - будь-якими засобами готова допомогти, якщо є можливість.

Розібратися повинні правоохоронні органи. З відповідною заявою до них звернулися чиновники обладміністрації. Мовляв, про дефіцит кисню знають, однак ситуація не може бути настільки критичною.

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації:

Звернулася до Національної поліції, звернулася в СБУ перевірити той факт, що в нас пацієнти приходять в інфекційні відділення з власними кисневими балонами. Якщо цей факт є, хочу знати, хто змушує таке робити.

Наразі в Чернівецькій області з понад 1300 лікарняних ліжок, кисень під'єднано лише до кожного третього пацієнта. Покращити цей показник мають за державні кошти - Кабмін виділив 24 мільйони гривень на закупівлю кисневого обладнання. В які лікарні його передадуть - вирішуватиме спеціальна комісія.

РІВНЕ

Закінчуються ліжка для коронавірусних хворих у Рівному. Місто віднедавна у "червоній" зоні. У першій міській лікарні найбільше недужих з ковідом в регіоні - 181 пацієнт!

Євген Кучерук, головний лікар Рівненської центральної міської лікарні №1

У нас 240 ліжок під COVID-19. Залишилось 12 місць. З жахом думаємо за ніч і за вихідні. Дуже важкі поступають.

Лише за останню добу в області виявили двісті дев'яносто шість нових випадків захворювання на ковід - це найвищий показник за час карантину у регіоні. Нині ушпиталені понад 700 людей з коронавірусом. За два останні тижні для них перепрофілювали іще чотири медзаклади. Але й це не розвантажило лікарні.

Сергій Подолін, виконуючий обов'язки голови Рівненської обласної державної адміністрації:

У нас сьогодні працює 13 лікарень, які обслуговують хворих на ковід. Мене турбує, що у нас вже 70 відсотків ліжок зайняті. У резерві в нас є ще 5 лікарень, які готові прийняти хворих на COVID-19.

Від початку пандемії на Рівненщині "корона вірусних" ліжок збільшили втричі. Проте через таке перепрофілювання в регіоні може не вистачити місць для пацієнтів, які потребують госпіталізації, але не мають коронавірусу.

Олег Вівсянник, начальник обласного управління охорони здоров'я:

Ми маємо ще дефіцит ліжок для надання медичної допомоги іншим пацієнтам з невідкладними станами і відповідно від цього ми повинні контролювати і складати щоденно нові маршрути для того, щоби усіх, хто цього потребує, могли отримати медичну допомогу.

Нині на Рівненщині шість "червоних" зон - чотири міста та два райони. Решта - "помаранчеві". Втім, епідситуація стрімко погіршується. Побільшало в регіоні і летальних випадків. За останні чотири дні померли двадцять 26 людей - серед них і сімнадцятирічний юнак.