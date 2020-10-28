Неспокійний Таїланд. У Бангкоку не припиняються акції протесту. Люди вимагають відставки уряду і запровадження реформ, які б обмежили роль монархії. Центром останніх мітингів став район, де знаходиться посольство Німеччини.

Мітингарі попросили дипломатів перевірити, чому їхній король місяцями живе не в Таїланді, а в Німеччині. І чим він там займається. Що відповіли у Берліні

Біля посольства Німеччини у Бангкоку - посилені заходи безпеки. Дипломатична установа на кілька годин опинилася у центрі масових протестів. Тисячі людей прийшли до посольства, аби передати дипломатам листа. В якому просять перевірити, чим займається в Німеччині їх король.

Ми хочемо, щоб німецький уряд провів розслідування і встановив, чи керував наш король країною з-за кордону, і чи є це порушенням норм міжнародного права. Ми хочемо, щоб німецькі урядовці сказав, чим займається монарх, перебуваючи в їхній країні.

Ми почекаємо на відповідь Німеччини. Якщо її не буде - ми прийдемо знову.

Рама X і справді багато часу проводить у Німеччині. Королю Таїланда припала до душі Баварія, де він веде розкішний спосіб життя.

І це все за рахунок наших податків. Гроші, які король витрачає щодня, це наші податки.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що у короля є розкішна вілла на березі мальовничого озера. А коли монарху хочеться відпочити в горах, він винаймає для себе і свого почету кілька поверхів у одному з баварських готелів. Раму X бачили і в місцевих магазинах у досить екстравагантному вигляді.

Дізнатися, чим займається Рама X у Німеччині, хочуть не тільки його піддані. Але й німецькі політики. Депутати Бундестагу від партії "Зелені" направили запит міністру закордонних справ. З проханням перевірити, чи не займається король Таїланду політичною діяльністю, перебуваючи на баварській віллі. Гайко Маас пообіцяв розібратися.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми дуже уважно спостерігаємо за подіями в Таїланді, за демонстраціями людей, які виходять на вулиці аби захистити свої права. І, звісно, ми спостерігаємо за діяльністю тайського короля в Німеччині. Йдеться не про останні тижні, а про триваліший період часу. І якщо виявиться, що мали місце дії, які на наш погляд є незаконними, це матиме наслідки.

Протести в Таїланді не вщухають вже кілька тижнів. Демонстранти вимагають відставки уряду і реформ, які б обмежили вплив короля. Попри те, що за критику монархії в Таїланді можна потрапити за грати на 15 років.