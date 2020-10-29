Суд над шкуродером. Напередодні у столичному Шевченківському районному суді почали допит догхантера Олексія Святогора. Про свою неприязнь до безпритульних собак та бажання "по-своєму" врегулювати їхню популяцію - обвинувачений відкрито заявляв в ефірах різних ток-шоу та в соц.мережах.

Тож саме за пропаганду жорстокості проти нього відкрили справу. За процесом стежив Тарас Пилипець.

Біля Шевченківського суду вже традиційно зібралися зоозахисники. Цього разу через пандемію їх небагато. Вони без плакатів та гучномовців. Активісти вимагають посадити за грати "головного" догхантера України - Олексія Святогора. На думку зоозахисників, він становить загрозу не лише для тварин, а й людей.

Павло Вишебаба, зоозахисник:

Дослідження доводять, що люди, які спричиняють насильство над тваринами більш схильні до насильства над людьми. 60 відсотків вбивць людей до цього вчиняли вбивство над тваринами.

Серед них є і ті, хто на власні очі бачив звірства Святогора та його поплічників. Волонтерка Влада проходить у справі як потерпіла.

Влада Стефанова, потерпіла:

Мой конкретно участок работы распологался в огромном парке в центре Киева - это гидропарк. Там я опекала более ста двадцати животных. Они были отравленные. В страшных агониях умирали собаки.

До зали суду нікого, окрім учасників процесу не впустили. Усе через карантинні обмеження. Тож біля адмінбудівлі не обійшлося без штовханини.

Каждый день я хожу сюда, знаете, как 4 раза я хожу сюда на заседание как на работу и никак они не могут решить с этим Святогором, с этим убийцей. Он так жестоко убивал в моем районе Шевченковском.

Справа Олексія Святогора складається з декількох томів та тягнеться від 2016 року. Вбивцям безпритульних собак через брак доказів інкримінують не знущання над тваринами, а лише пропаганду насильства та жорстокості. Підсудний неодноразово хизувався в соціальних мережах та на різних ток-шоу, що знищив тисячі бродячих собак. Однак із обвинуваченням він не згоден.

Олексій Святогор, підсудний:

Вбивство тварин бути не може, це те саме, що вживати словосполучення : одруження з тваринами, там шлюб з тваринами, зародження дітей від тварин, усиновлення тварин та інша подібна маячня. Я вважаю, що сам підхід принижує людей, ставлячи їх по суті на рівень з тваринами.

Сторона захисту продовжує затягувати справу. Цього разу адвокат обвинуваченого попросився на перерву та не повернувся, через що засідання перенесли аж на кінець грудня. Втім, зооактивісти не втрачають надії добитися справедливого вироку. Якщо феміда визнає Святогора винним, йому загрожуватиме до 5 років за гратами.