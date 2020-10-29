COVID-19 в Україні: інфікувались найбільше у Києві [ Редактировать ]
7342 випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані РНБО. 113 людей померло, майже 3 тисячі одужало. Найбільше інфікувань у Києві - 577, на Харківщині - 575. На Одещині - 416.
по теме
Prev Next
20 октября 2020 21:01
Невтішна статистика: в Україні зафіксували антирекорд смертності від коронавірусу
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 113 летальних випадків за минулу добу
20 октября 2020 09:03
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19
Маємо оновлену інформацію щодо поширення COVID-19 в Україні. За попередню добу - 5 459 нових випадків інфікування. І рекордна кількість смертей - 113
27 октября 2020 09:05
COVID-19 в Україні: Харківщина лідирує по кількості інфікованих
6677 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби
24 октября 2020 09:17
Коронавирус в Украине: за сутки больше семи тысяч зараженных
COVID-19 подтвержден у 337 410 украинцев, из них 6 289 - умерли
22 октября 2020 09:00
Коронавирус в Украине побил новый антирекорд
На утро 22 октября COVID-19 подтвержден у 322 879 украинцев, из них 6 043 - умерли