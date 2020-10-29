Президент Польщі запропонував допрацювати закон про обмеження абортів [ Редактировать ]
Президент Польщі Анджей Дуда пропонує доопрацювати рішення про обмеження абортів. За словами керманича, він готовий долучитися до пошуку компромісу, що вгамує невдоволення суспільства. Так Дуда відреагував на масові протести, що вже тиждень лихоманять країну.
Людей обурив Висновок Конституційного суду, що заборонив переривання вагітності навіть у разі невиліковних вад плоду. У Польщі, де дуже міцні католицькі традиції, законодавство у цій галузі й без того надто суворе.
А відтепер аборти взагалі дозволені лише у разі загрози життю жінки. Акції протесту вже стали одними з наймасовіших антиурядових протестів за останні роки.
Сильвія Краєвська, учасниця протесту:
Ситуація вгамується лише, коли ми усунемо ультраконсерваторів - партію "Закон і справедливість" від влади. Тоді можна буде шукати компроміс і ми потребуємо обговорення цього питання і, можливо, винесення його на референдум.
по теме
У Польщі протестують проти обмеження абортів
У Польщі тривають протести проти обмеження абортів. Демонстрації, попри епідемію та заборону на масові зібрання, відбуваються у різних містах
Блокування доріг по всій країні: Польща протестує через аборти
У півсотні міст, зокрема, й у Варшаві, активістки блокували дороги
У Польщі тривають протести проти обмеження абортів
Люди виходять на акції протесту з вимогою переглянути рішення Конституційного суду, який фактично заборонив жінкам робити аборти
Разрешить аборты: в Польше пылают масштабные протесты (видео)
Суд принял противоречивое решение
Світлана Тихановська закликала жителів Білорусі до загальнодержавного страйку
Лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила - якщо їй вдасться стати президентом, вона обіцяє анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів, зняти судимості, а також забезпечити новою роботу тих, хто її втратив