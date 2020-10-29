Президент Польщі Анджей Дуда пропонує доопрацювати рішення про обмеження абортів. За словами керманича, він готовий долучитися до пошуку компромісу, що вгамує невдоволення суспільства. Так Дуда відреагував на масові протести, що вже тиждень лихоманять країну.

Людей обурив Висновок Конституційного суду, що заборонив переривання вагітності навіть у разі невиліковних вад плоду. У Польщі, де дуже міцні католицькі традиції, законодавство у цій галузі й без того надто суворе.

А відтепер аборти взагалі дозволені лише у разі загрози життю жінки. Акції протесту вже стали одними з наймасовіших антиурядових протестів за останні роки.

Сильвія Краєвська, учасниця протесту: