Пораненого під Новгородським бійця оперативно доправили до шпиталю [ Редактировать ]
Пораненого під Новгородським бійця оперативно доправили до мобільного військового шпиталю в місті Часів Яр, Бахмутського району. Пізніше його терміново евакуювали до госпіталю в Дніпрі.
Іван Яременко, провідний хірург військового шпиталю міста Часів Яр:
Отриманий пацієнт отримав кваліфіковану медичну допомогу. Його стан відносно задовільний. Стабільний. Він вже поданий на наступний етап евакуації. Де отримає кваліфіковану медичну допомогу. Чи є загроза життю? Загрози життю його немає.
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