Пораненого під Новгородським бійця оперативно доправили до мобільного військового шпиталю в місті Часів Яр, Бахмутського району. Пізніше його терміново евакуювали до госпіталю в Дніпрі.

Іван Яременко, провідний хірург військового шпиталю міста Часів Яр: