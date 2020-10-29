Правоохоронці притягнуть до відповідальності осіб, які напали на україномовну жінку [ Редактировать ]
Осіб, які напали на україномовну жінку в Слов'янську, покарають за законом. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Противникам державної мови інкримінують розпалювання ворожнечі та образу почуттів за мовними ознаками. А це, між іншим, до п'яти років за ґратами, зазначив Варченко.
Нагадаю, поліція Слов'янська відкрила кримінальне провадження після того, як у мережі з'явилося відео, на якому жінку в маршрутці лають, бо вона розмовляє українською. А потім ще й намагаються виштовхати з автобуса. Наразі правоохоронці встановлюють особи учасників інциденту.
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