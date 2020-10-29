Володимир Зеленський терміново скликав засідання РНБО [ Редактировать ]
Президент Зеленський сьогодні терміново скликав закрите засідання РНБО. Коментуючи підстави зібрання, пресслужба Офісу президента зазначила, що з'явилися ознаки того, що "окремі суб'єкти намагаються вплинути на боротьбу з корупцією і прозорістю в державному управлінні."
Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій відповідно до рішення Конституційного суду. Голова НАЗК зазначив, що суд визнав неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки та майно чиновників.
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