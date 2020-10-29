Судьи Конституционного суда Украины, которые отменили статью о незаконном обогащении и электронном декларировании, могут лишиться своих должностей.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. На вопрос, возможна ли замена судей КСУ, Подоляк ответил:

Конечно, это обязательно. Потому что даже если поменять нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя.

Подоляк отметил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен двумя предыдущими президентами.

Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего.

Согласно украинскому законодательству, судья КСУ может быть уволенным, в следующих случаях:

окончание срока назначения;

достижение 60-летнего возраста;

невозможность выполнять полномочия по состоянию здоровья;

нарушение требований относительно несовместимости;

нарушение присяги;

вступление в законную силу обвинительного приговора в его отношении;

прекращение его гражданства;

признание его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать.