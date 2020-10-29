У Зеленского обсуждают замену судей Конституционного суда [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Судьи Конституционного суда Украины, которые отменили статью о незаконном обогащении и электронном декларировании, могут лишиться своих должностей.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. На вопрос, возможна ли замена судей КСУ, Подоляк ответил:
Конечно, это обязательно. Потому что даже если поменять нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя.
Подоляк отметил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен двумя предыдущими президентами.
Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего.
Согласно украинскому законодательству, судья КСУ может быть уволенным, в следующих случаях:
- окончание срока назначения;
- достижение 60-летнего возраста;
- невозможность выполнять полномочия по состоянию здоровья;
- нарушение требований относительно несовместимости;
- нарушение присяги;
- вступление в законную силу обвинительного приговора в его отношении;
- прекращение его гражданства;
- признание его безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.
Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать.
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