Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення набрав чинності торік у листопаді

Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таке рішення напередодні ухвалила Велика палата КСУ повідомила низка українських ЗМІ.

Повний текст ухвали у суді пообіцяли оприлюднити згодом. І вже є реакція в Офісі президента. Там, зокрема, наголосили, що глава держави обов'язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити відповідальність за порушення декларування.

Нагадаю, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення набрав чинності торік у листопаді.