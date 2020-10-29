Більше мільйона людей по всьому світу стали жертвами ковіду. І кожна десята смерть - могла бути пов'язана ще й із забрудненням повітря. Таку заяву оприлюднила міжнародна група вчених.

Вони провели дослідження і дійшли висновку: отруйні речовини - від вихлопних газів та великої промисловості, можуть робити людей більш вразливими до коронавірусу. А Україна входить до двадцяти країн із найбільш забрудненим повітрям.

Міжнародна група дослідників висловила припущення, що смертність від COVID-19 може залежати від забрудненості повітря.

За результатами їхніх досліджень, 15 відсотків летальних випадків від коронавірусу у світі могло спричинити забруднене атмосферне повітря. Погоджуються з цим і вітчизняні науковці.

Юрій Бучавий, кандидат біологічних наук:

Забруднення атмосферного повітря може призводити до зниження імунітету людини, особливо визначають декілька груп, які більш уразливі та чутливі до таких забруднень - це літні люди, це люди які мають хронічні хвороби, такі як астма, бронхіти усілякі.

Це Індустріальний район Дніпра. Від ранку тут працює мобільна лабораторія з контролю вмісту забруднюючих речовин в атмосфері.

Ярослав Крисько, заступник директора Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради:

Зараз ми з вами знаходимось у районі двох підприємств харчової промисловості, а також у нас поруч знаходиться велика зона, велика промислова зона Індустріального району нашого міста.

Пересувна станція досліджує фізико-хімічні параметри забруднення довкілля за двадцятьма двома показниками. Результати моніторингу відразу з'являються на екрані. Сьогодні показники дещо кращі, ніж зазвичай, усе через вітряну погоду

Павло Хазан, засновник центру екологічного моніторингу:

Концентрація миттєва, наприклад озону 44,3. В принципі ми знаходимося зараз в рамках гранично допустимих концентрацій.

За час пандемії в Україні від коронавірусної інфекції померли шість тисяч вісімсот шістдесят вісім людей. Медики кажуть: більшість хворих на COVID-19 мають проблеми органів дихання.

Олександр Назаренко, завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП "Міська клінічна лікарня №16 Дніпровської міськради":

В первую очередь поражения идут по типу наисильнейшего поражения дыхательной системы. До конца еще все системы, патогенез коронавируса, еще не исследован. Поражает он на уровне свертывающей системы, все органы и сердце и сосуды мозга и поджелудочная железа. Но конечно на первом месте дыхательная система и легкие.

Україна ж входить до двадцяти країн із найбільш забрудненим атмосферним повітрям.

Найбільше потерпають жителі Маріуполя, Дніпра, Одеси, Кам'янського, Миколаєва, Кривого Рогу, Херсону, Києва, Запоріжжя та Луцька.