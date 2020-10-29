До трьох зросла кількість жертв від вибуху газу на Харківщині. Один із постраждалих помер у лікарні. Чоловікові 61 рік. У нього було обпечено 80 відсотків тіла. Ще двоє потерпілих досі залишаються в реанімації.

Нагадаю, рвонуло на газорозподільній станції напередодні вдень. Там проводили планові ремонтні роботи. Двоє чоловіків загинули на місці, решту, вісьмох, визволяли з-під уламків рятувальники.

Нині, через аварію, десять селищ без газу. Поліція розслідує інцидент як порушення правил безпеки.