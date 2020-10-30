Президент Украины Зеленский обязан выполнять Конституцию и решения Конституционного Суда, а не преступно мстить судьям КС [ Редактировать ]
Подстрекаемые властью ряда государств, которые осуществляют внешнее управление Украиной, больше не имеющие поддержки Украинского народа в результате фиаско на местных выборах, полностью зависимые от содействия и одобрения США, ЕС и других западных стран, Президент Зеленский и его окружение (в том числе так называемое монобольшинство в Верховной Раде, утратившее поддержку избирателей) намерены нарушить конституционный принцип независимости ветвей власти и начать законодательный террор против судебной власти, а именно Конституционного Суда.
Решение Конституционного Суда, являющееся окончательным и не подлежащее обжалованию, вызвало настоящую бурю нападок, обвинений и даже угроз. Государственное бюро расследований вызвало председателя КС на допрос, что прямо противоречит п. 7 ст. 24 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины". Давление со стороны власти сопровождалось хорошо организованной уличной кампанией радикалов, осуществлявших прессинг, и многочисленных соросят, устроивших органу конституционной юрисдикции настоящую травлю в Интернете и социальных сетях, направленную на снижение доверия к нему и подрыв суверенитета Украины.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает: вся эта вакханалия антиконституционных и незаконных обвинений и инициатив является следствием вопиющего непрофессионализма действующей власти, непродуманного законотворческого процесса, который при Зеленском и его окружении происходил в режиме "бешеного принтера", и всю ответственность за принятие таких непродуманных законов несет партия "Слуга народа".
"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает вносимый Президентом законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" циничным издевательством, потому что не имеет морального права говорить о доверии и уважении к Конституционному Суду тот, кто сам его не проявляет, кто планирует использовать Верховную Раду для уничтожения гарантированной Конституцией независимости судебной ветви власти.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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