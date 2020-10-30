Президент Украины Владимир Зеленский собирается нарушить принцип независимости ветвей власти и уволить Конституционный суд Украины, исходя из некой "революционной целесообразности".

Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу "МИР или ВОЙНА" на телеканале "Интер" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик.

То, что хочет сделать президент, - мне кажется, его зомбировали и толкают к импичменту и каким-то очень плохим вещам для нашей страны. Потому прямым законопроектом распускать Конституционный суд - незаконно. У нас законодательная, исполнительная и судебная ветвь власти и их полномочия четко определены. Президент является гарантом Конституции, и он должен следить за тем, чтобы Конституция четко выполнялась. Этим действием (роспуск КСУ - ред.) он однозначно идет на ее нарушение. Если мы говорим о том, что нужно внести изменения в законодательство - их нужно вносить.

Политик констатировал, что в Украине процветает правовой нигилизм, и если сейчас не остановиться, страну ждут крайне негативные последствия на всех уровнях.

Гарант Конституции впрямую, исходя из революционной целесообразности, нарушает закон. Последний раз такое делалось с КСУ в 2014 году для того, чтобы узаконить президентство и.о. Турчинова. Для того, чтобы дать ему возможность сделать вид, что он легитимный руководитель страны. И, к сожалению, господин Зеленский сейчас намного в более простой ситуации, в искусственной ситуации, идет по этому пути.

Напомним, что 29 октября в Офисе президента состоялось экстренное заседание СНБО. На нем президент Зеленский заявил, что система электронного декларирования будет работать и внес в Верховную Раду неотложный законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.

В ответ, глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что решение Зеленского имеет признаки конституционного переворота. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы КСУ по статье государственная измена.