Юрий Бойко рассказал про внешнее управление страной [ Редактировать ]
В стране должен быть моральный авторитет. И это - Конституционный суд, который следит за тем, чтобы соблюдалась Конституция.
Об этом в пятницу вечером, 30 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко.
"Когда 17 июля 2018 года Конституционный суд принимает решение вернуть льготы чернобыльцам, которые забрали в декабре 2014 года, - решение абсолютно четкое, однозначное, которое должно исполняться в тот же момент. Оно не исполняется уже несколько лет. А здесь - как только Конституционный суд принимает решение, и НАЗК тут же закрывает реестр, чтобы создать конфликт, тут же собирается Совет безопасности", - сказал он.
Бойко отметил, что видит в этом некий окрик со стороны, степень внешнего управления нашей страной.
"Вот ему сказали, президенту действующему, Офису президента, или кому-то из них, что: "Вы там немедленно принимайте решение, иначе у вас не будет безвиза, денег, еще чего-то... " и они тут же бросились выполнять. Это, на самом деле, очень опасно и позорно для страны. Вот в этом основная опасность. Не может руководитель страны, вот так дергают его - и он тут же принимает решения, которые противоречат его же обязанностям", - заявил депутат.
Он подчеркнул, что это прямой путь к политическому кризису, которого надо избежать.
"Поэтому очень важно, чтобы парламент проявил свое лицо и принял действительно решение, которое не позволит втянуть страну в политический кризис, который может закончиться непредсказуемыми последствиями", - подытожил Юрий Бойко.
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