За сутки на территории Украины лабораторно подтвердили 7959 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает СНБО.

За весь период эпидемии в стране зафиксировано 395 440 человек. При этом выздоровел 161 441 человек (2513 - за минувшие сутки). От инфекции погибли 7306 человек (110 - за минувшие сутки). При этом, активными больными остаются 226 693 человека.

Отмечается, что что наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Харьковской (+883), Житомирской (+708), Донецкой (+545) областях, а также в Киеве (+689).

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