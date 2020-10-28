Коронавирус в Украине: появилась основа для вакцины [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, в ходе брифинга заведующий отделом института и председатель наблюдательного совета одной из частных фармацевтических компаний Николай Спивак заявил, что специалисты Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного Национальной академии наук создали белок, который может стать основой для вакцины против коронавируса. Об этом сообщает "Униан".
По его словам, введение этого белка подопытным животным вызвало устойчивую иммунную реакцию через выработку антител.
При этом до создания вакцины еще очень далеко, ее прототип на базе белка еще не прошел доклинических испытаний, отметил Спивак.
На эти испытания нужно 150 млн грн, которые, по словам Спивака, ему пообещали выделить президент и премьер-министр.
Ранее сообщалось, что больничные койки для пациентов с COVID-19 заняты на 65%. Также мы писали о том, что в Евросоюзе ожидают дефицита вакцин от коронавируса.
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