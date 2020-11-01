В одном из ресторанов Харькова охранника депутата, открывшего стрельбу убили посетители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В развлекательном заведении был убит 37-летний Руслан Смирнов, который якобы первым начал стрельбу, после чего его убили. Мужчина якобы ранее работал телохранителем народного депутата Дмитрия Шенцева.

Отмечается, что тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на втором этаже развлекательного заведения.

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