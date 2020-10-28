Полузащитник харьковского футбольного клуба Первой лиги "Металлист-1925" Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

25-летний Кравченко, находясь за рулем в пьяном состоянии, разбил свой собственный автомобиль и три других машины.

ДТП произошла в ночь на 28 октября на перекрестке улиц Льва Ландау и Танкопия.

Полиция на месте аварии проверила Дмитрия Кравченко с помощью драгера, который показал 1,85 промилле алкоголя.

Дмитрий Кравченко перешел в "Металлист-1925" в начале сентября этого года. До этого выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины 2018 года. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборную Украины.

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