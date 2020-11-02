Коронавирус "атаковал" руководителя Ивано-Франковской области [ Редактировать ]
У главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Самочувствие чиновника хорошее, он находится на самоизоляции.
Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача.
Отмечается, что Федорив призвал граждан пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.
Ранее мы писали, что замглавы Офиса президента заразилась коронавирусом. Она и ее семья чувствует себя удовлетворительно.
по теме
Ситуацию на брифинге прокомментировал глава Минздрава
Главный директор Организации работает из дома
Всего в стране лабораторно подтвердили почти 400 тысяч случаев COVID-19
Наивысший порог заболеваемости на 100 тысяч человек наблюдается в Черниговской области
Всего в столице зарегистрированы более 36 тысяч инфицированных