У главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Самочувствие чиновника хорошее, он находится на самоизоляции.

Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача.

Отмечается, что Федорив призвал граждан пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.

Ранее мы писали, что замглавы Офиса президента заразилась коронавирусом. Она и ее семья чувствует себя удовлетворительно.