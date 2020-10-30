В пятницу, 30 октября, судья-докладчик Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко заявил, что в отмененной статье об ответственности за недостоверную информацию в декларациях нужно было изменить "два слова", чтобы она соответствовала Конституции. Об этом Слиденко заявил на брифинге.

Я объясню, что произошло. 366-ю статью (Декларирование недостоверной информации - ред.) нельзя было применять в том виде, и мои слова подтверждает практика.

Так, за 2019 год было открыто 410 производств по этой статье, и закрыто почти сразу - 360, другие закрылись позже.

Почему? Потому что статья была сформулирована, кстати некоторыми активистами ... их призывы очень часто не дружат с юриспруденцией. Состав преступления, определенный ст. 366-1, а там есть формулировка "умышленно" - ее доказать в суде практически невозможно. Поэтому все дела валятся. Если убрать из этой статьи всего два слова, и оставить ее в таком же виде, то эта статья должна быть и должна применяться. Но сейчас она юридически не определена. Поэтому применить ее невозможно.

В сложившейся ситуации Рада должна не распускать суд, а внести изменения в закон.

Из решением Конституционного суда следует лишь одно: законодатель должен в как можно более короткий срок, а для этого необходима максимум неделя, не распускать КСУ и создавать основания для развала государства, а внести изменения в законодательство о законе о предотвращении коррупции, и в Уголовный кодекс. Для этого нужно максимум полчаса времени, для того, кто разбирается в этой проблеме.

По его словам, решение КСУ не угрожает ни антикоррупционной политике, ни безвизу.

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.