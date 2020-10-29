В "Укрзализныце" сообщили, когда подорожают билеты на поезда [ Редактировать ]
Источник: Министерство инфраструктуры Украины
"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки до конца первого квартала 2021 года. Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский, передает "Интерфакс".
Со второго квартала (с 1 апреля) возможна индексация цен на билеты, но окончательного решения в отношении тарифов на следующий год еще нет.
Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассперевозки.
При этом монополист с 1 ноября 2020 года примерно на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".
По словам тот-менеджера "Укрзализныци", компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов - "чем раньше, тем дешевле".
Напомним, что ранее министр инфраструктуры Криклий сообщил, как экономить при покупке билетов на поезда "Интерсити".
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