Стрілянина в Івано-Франківську. Травмовані четверо людей. Напередодні ввечері чоловік відкрив вогонь по випадкових перехожих. Ті почали відстрілюватися.

Що стало причиною конфлікту і в якому стані потерпілі?

Почалося все на цьому місці. Приблизно о дев'ятій вечора молода пара поверталася додому. Вже біля вхідних дверей дівчина обернулася й побачила за спиною кремезного чоловіка в чорному плащі, який цілився просто в них.

Почула, що в мене затерпла нога, і почула сильний гуркіт. Зрозуміла, що це від пістолета. Тоді другий раз подивилась на ногу, а в мене вся нога у крові.

Зловмисник продовжував стріляти. Поки потерпілі не сховалися в під'їзді.

Мій хлопець сказав: "чого ти стріляєш", а він сказав - "хочу і стріляю". Все і ми зайшли у під'їзд.

Хлопець з дівчиною відразу зателефонували до поліції. А стрілець попрямував далі. На сусідній вулиці він зайшов у супермаркет, де зчинив сварку. Далі - продовжив конфлікт із двома молодиками вже на вулиці.

Христина Максимчак, начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Івано-Франківській області:

Він витягує зброю, ми вже потім дізналися, що це був "флобер", і впритул стріляє. Одному чоловіку цілиться у голову і потрапляє у нижню щелепу, іншому теж цілиться - потрапляє йому в лоба. Один з потерпілих мав при собі травматичний пістолет, і вони почали відстрілюватися.

Патрульні затримали всіх трьох учасників перестрілки. Нападник наразі перебуває у лікарні, у нього поранена рука.

Про стрілка відомо не багато. Йому 47 років, мешкає в Івано-Франківську. До кримінальної відповідальності раніше не притягався. Стріляв чоловік з пневматичної зброї, на яку дозвіл не потрібний.

Вже відомо, що нападник не перебував ані в алкогольному, ані в наркотичному сп'янінні. На нього чекає ще судово-психіатрична експертиза. Досудове розслідування розпочато і щодо потерпілого, який відстрілювався. Дозвіл на травматичну зброю чоловік мав, але правоохоронці з'ясовують - чи не було з його боку перевищення самооборони.

Усі троє потерпілих наразі лікуються дома.