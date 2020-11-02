Припинити "сафарі на медіа" - за це взЯлася медіаспільнота на чолі з Національною спілкою журналістів України.

Сьогодні, в день Міжнародної боротьби з безкарністю злочинів проти преси, організація заручилась підтримкою Міністерства Внутрішніх справ. Спільно вони зробили канал комунікацій для медійників, яких переслідують.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

У середньому, кожні 4-5 днів, на журналіста в Україні нападають. Зараз ми домовилися з новим департаментом Нацполіції про те, що зараз уже працюватиме електронна адреса для екстрених звернень журналістів. Ми сьогодні уже на сайті опублікуємо. Далі, ми розробимо "Телеграм-канал", у якому журналісти зможуть паралельно зі зверненням на номер поліції - вийти на столичний главк.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України: