Президент Владимир Зеленский оценил работу Конституционного суда. По его словам, работу КСУ можно сравнить с ураганом. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Зеленский также сравнил решение Конституционного суда с последствиями урагана.

"Вы знаете, в принципе сегодня работу Конституционного суда я оцениваю как ураган. И мы говорим о последствиях этого урагана. Неслучайным было решение именно через законодательные инициативы бороться именно с ураганом, а не его последствиями", - сказал президент.

Глава государства добавил, что решение КСУ по декларированию было "сюрпризом", направленным против государства. Кроме того, как убежден президент, оперативное реагирование на действия КСУ помешало принятию новых решений относительно других важных законов.

Ранее сообщалось, что Зеленский не будет отзывать свой законопроект по КСУ.