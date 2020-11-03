Накануне российский кинорежиссер армянского происхождения Сарик Андреасян, снявший фильмы "Служебный роман. Наше время", "Мамы", "Ограбление по-американски", обратился в Instagram к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он назвал президента виновником смерти армянских детей и намекнул на то, что Киев продавал Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе.

"Вова, привет! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу, чтобы ты играл в моем фильме (речь о картине "Служебный роман. Наше время". - ред.), и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм, и ты максимально меня защищал, помню, как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве, и ты был всегда справедлив и честен, помню, как был у тебя дома в гостях, и твоя замечательная жена готовила нам чай.

Помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту, и ты осек ее и сказал: "Будь вежлива - это человек", помню, как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей, и даже выяснилось, что мы назвали своих мальчиков одним и тем же именем - Марк", - поделился воспоминаниями режиссер.

Андреасян добавил, что у 42-летнего Зеленского "руки в крови", а также заявил, что считает, что Крым теперь справедливо принадлежит России.

"Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом, и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные взрывами фосфорных бомб тела армянских детей, и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними.

Я бы хотел сказать тебе: "Будь вежлив - это человек", но, видимо, когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь ********* и все человеческое и доброе оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей-украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не можем гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И, раз уж такая история, хотел бы сказать, что Крым наш", - добавил он.

Читайте также, Зеленский намекнул о роспуске парламента.