Синдика Доколо - муж богатейшей женщины Африки Изабель душ Сантуш, умер 29 октября в Дубае. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

48-лкетний конголезский бизнесмен скончался в результате несчастного случая во время дайвинга, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Врачи безуспешно пытались его реанимировать. Точная причина смерти не сообщается.

Изабель душ Сантуш смерть мужа не комментировала, лишь опубликовала в Twitter семейное фото, где она запечатлена с супругом и одним из детей.

В конце 2019 года суд Анголы арестовал активы Изабелы душ Сантуш и ее мужа. Богатейшую женщину Африки обвинили в хищениях и отмывании денег в период, когда она возглавляла нефтяную государственную компанию Sonangol. На этот пост ее назначил отец Жозе Эдуарду душ Сантуш - президент Анголы на протяжении 35 лет (до 2017 года).

В рейтинге миллиардеров Forbes Изабела душ Сантуш занимает 1760-е место с состоянием $1,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал 100 богатейших украинцев.