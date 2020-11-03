Грипп и COVID-19 могут одновременно циркулировать в организме человека и иметь схожие симптомы. Единственным однозначным способом установить точный диагноз является лабораторный тест.

Об этом заявила руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге в Женеве.

Читайте также Жесткий карантин в Украине: у президента назвали условие

По ее словам, "уникальным симптомом" коронавирусной болезни, который отличает ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.

"Если есть такие симптомы, то выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп. Однако нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза", - отметила она.

Моэн посоветовала беременным и людям с ослабленным здоровьем обращаться к врачу даже при отсутствии серьезных симптомов заболевания, а всем остальным с легкими симптомами она рекомендует оставаться дома.

"Однако если есть серьезные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, то следует обратиться к врачу", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.

Также сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.