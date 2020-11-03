В ВОЗ назвали единственный однозначный способ подтвердить COVID-19 [ Редактировать ]
Грипп и COVID-19 могут одновременно циркулировать в организме человека и иметь схожие симптомы. Единственным однозначным способом установить точный диагноз является лабораторный тест.
Об этом заявила руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге в Женеве.
По ее словам, "уникальным симптомом" коронавирусной болезни, который отличает ее от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.
"Если есть такие симптомы, то выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп. Однако нет необходимости заниматься самостоятельной постановкой диагноза", - отметила она.
Моэн посоветовала беременным и людям с ослабленным здоровьем обращаться к врачу даже при отсутствии серьезных симптомов заболевания, а всем остальным с легкими симптомами она рекомендует оставаться дома.
"Однако если есть серьезные симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, то следует обратиться к врачу", - подчеркнула представитель ВОЗ.
Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.
Также сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.
по теме
На сегодня есть только одно лекарство, которое является эффективным против заболевания COVID-19 в тяжелой форме
Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих
С воскресенья число новых заражений в мире пошло на спад
Это поможет остановить распространение коронавируса