Жесткий карантин в Украине: у президента назвали условие [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что всплеск заболеваемости коронавирусом - повод вернуть жесткий карантин в Украине.
Карантинные меры зависят от:
- уровня смертности
- процента сложных форм болезни
- заполняемости больничных коек.
На сегодня в Офисе президента внимательно отслеживают ситуацию с эпидемией и за соответствующими показателями.
Можно сказать, что сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм и это хорошо. Тем не менее, если общество не будет с пониманием относится к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет веден повсеместный жесткий карантин.
Точного параметра, например, более 10 тысяч новых случаев в сутки недостаточно. А меры будут ужесточаться, скорее всего, точечно, поскольку в областях разная эпидемиологическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.
В каких-то регионах карантинные меры будут усиливаться. Возможен также более жесткий подход к работе торгово-развлекательных комплексов и больших супермаркетов. Но все будет адаптивно.
Напомним, что в понедельник, 2 ноября, в Украине вступили в действие новые зоны карантина.
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