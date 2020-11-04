Війна на Донбасі: бійці рятують траншеї від осені [ Редактировать ]
Два ворожі обстріли зафіксовані на Донбасі. Російські окупанти з гранатомета тричі обстріляли захисників Новолуганського. Один український військовий поранений. Ворог відкривав вогонь і поблизу Водяного. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко.
У штабі ООС також повідомили, що противник продовжує укріплюватися майже по всій лінії розмежування і посилює свої позиції додатковими розвідувальними та снайперськими групами.
Дощ майже не вщухає. У таких умовах наші військові нині боронять східні рубежі держави.
В українських траншеях розпочалася справжня осінь. Пересуватися в окопах складно, але й ворогу складніше проявляти свою агресію.
А саме здійснювати диверсійні вилазки. А нашим захисникам доводиться майже безперервно працювати - поліпшувати бруствери в траншеях, що стікають буквально під ноги.
Руслан, військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:
Та не дуже добре - болото важко ходить. Все грязь. Не дуже. Одне, що менше лазити будуть.
Офіцер підрозділу свідчить: такі погодні умови - захист від ворожих атак. Видимість слабка, тож супротивнику складно влаштовувати провокації. Але наші бійці і далі пильно відстежують дії бойовиків.
Едуард, офіцер Збройних сил України:
Бачимо піднос боєкомплекту, частіше всього продуктів. Якісь засоби отоплення.
Здесь видно старый ихний дом. Вот он находится. И отсюда направление.
На цьому місці напередодні точився кількагодинний бій. Окупанти гатили з кулеметів та гранатометів. Сьогодні на сторожі - сусідні позиції.
Примем бой, все будет нормально. У нас все к этому готово.
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