На Донбасі сапери продовжують розмінування території [ Редактировать ]
Один армієць поранений минулої доби на Донбасі. В нього осколкове поранення внаслідок ворожого гранатометного обстрілу біля Новолуганського. Загалом за добу бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Обстрілювали околиці Водяного, Авдіївки, Гнутового і Мар'їнки. На територіях, де зберігається тиша, сапери розміновують території. Минулої доби від боєприпасів звільнили понад чотири гектари.
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