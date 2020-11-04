Минулої доби від боєприпасів звільнили понад чотири гектари

Один армієць поранений минулої доби на Донбасі. В нього осколкове поранення внаслідок ворожого гранатометного обстрілу біля Новолуганського. Загалом за добу бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Обстрілювали околиці Водяного, Авдіївки, Гнутового і Мар'їнки. На територіях, де зберігається тиша, сапери розміновують території. Минулої доби від боєприпасів звільнили понад чотири гектари.