Під час обшуків слідчі виявили та вилучили майже 150 підроблених паспортів

Підроблені паспорти для жителів СНД, Росії, ОРДЛО та Придністров'я. На Буковині викрили масштабну схему фальшування документів для переправлення іноземців в країни ЄС.

Для цього ділки зверталися до посадовців з міграційних та інших служб контролю України і Молдови. Під час обшуків слідчі виявили та вилучили майже 150 підроблених паспортів.

А також списки незаконно легалізованих в Україні та переправлених у країни ЄС іноземців. У результаті 50 скасували українське громадянство.