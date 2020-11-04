На Буковині викрили "фабрику" підроблених паспортів [ Редактировать ]
Підроблені паспорти для жителів СНД, Росії, ОРДЛО та Придністров'я. На Буковині викрили масштабну схему фальшування документів для переправлення іноземців в країни ЄС.
Для цього ділки зверталися до посадовців з міграційних та інших служб контролю України і Молдови. Під час обшуків слідчі виявили та вилучили майже 150 підроблених паспортів.
А також списки незаконно легалізованих в Україні та переправлених у країни ЄС іноземців. У результаті 50 скасували українське громадянство.
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