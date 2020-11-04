Мільйон фунтів стерлінгів поставив британець на перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. Як передає CNN, це найбільша ставка на перемогу кандидата.

У разі успіху, крім свого мільйона, британець отримає ще понад пів мільйона фунтів. А загалом на американські вибори поставили понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів - це вдвічі більше, ніж під час голосування 2016.

Натомість у самих Штатах ставки на політичні події заборонив Верховний суд із 2018 року.