Британець поставив мільйон фунтів на перемогу Джо Байдена [ Редактировать ]
Мільйон фунтів стерлінгів поставив британець на перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США. Як передає CNN, це найбільша ставка на перемогу кандидата.
У разі успіху, крім свого мільйона, британець отримає ще понад пів мільйона фунтів. А загалом на американські вибори поставили понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів - це вдвічі більше, ніж під час голосування 2016.
Натомість у самих Штатах ставки на політичні події заборонив Верховний суд із 2018 року.
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