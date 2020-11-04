Рішення польського конституційного суду про заборону абортів польський уряд поставив на паузу. Відповідну ухвалу мали вже опублікувати, однак у "Віснику законів" вона не з'явилася.

Речник уряду заявив, що треба провести дискусії серед фахівців. Нагадаю, в Польщі другий тиждень тривають багатотисячні вуличні протести. Все - через рішення КС, який заборонив робити аборти через дефекти плоду.