До 110 зросла кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині. Ще близько тисячі травмовані. Рятувальники розбирають завали будинків цілодобово, у руїнах шукають людей. Зокрема, з-під уламків витягли живою чотирирічну дівчинку. Дитина пробула під руїнами майже чотири доби. Більше розкаже Володимир Кулаков.

Туреччина. Ось так за допомогою екскаваторів підтримують будинок, який от-от може завалитися. Це наслідок землетрусу магнітудою 6,6, який ударив по західній провінції Ізмір. Десятки будівель зруйновані. На місцях удень і вночі працюють рятувальники. На перепочинок часу обмаль, бо під завалами люди.

Мехмет Гуллуоглу, рятувальник:

Зараз ми працюємо постійно. В районах, які постраждали від землетрусу, тривають пошуково-рятувальні роботи. Нам вдається витягати людей із-під завалів живими.

І ось під завалами чергового будинку рятувальники знайшли чотирирічну дівчинку! Кажуть, почули її крики. Акуратно та без поспіху, бо уламки можуть притиснути ще сильніше, дитину починають діставати. На диво, дівчинка зазнала відносно легких травм і була притомною. Під завалами вона пробула 91 годину.

Рятувальники розповідають, як раділи спасінню дитини. Коли один із них помітив її, то запитав, чи вона його чує. Дівчинка відповіла, що її звуть Айда, "вона в порядку та хоче до мами". Коли ж Айду на ношах через натовп рятувальників несли до карети швидкої - всі аплодували та плакали. По дорозі до лікарні дівчинка попросила їсти. Після прибуття до медзакладу й огляду лікарі назвали її стан стабільним і задовільним.

А це трохи молодша за Айду трирічна Еліф! Напередодні її теж витягли з-під уламків і госпіталізували. Під завалами дитина пробула 65 годин! Нині ж дівчинка під цілодобовим наглядом лікарів. Медики кажуть: усі кістки цілі, тканини теж не пошкоджені. Самопочуття нормальне. Сама ж Еліф не нудьгує - розмальовує картинки та грається іграшками, які їй привезли.

І поки рятувальники разом із собаками цілодобово шукають людей і розбирають завали - місцеві жителі спасіння дітей називають "справжнім дивом", а надзвичайників героями. Попри те, що від негоди всіх убезпечити не можна, жителі Ізміру кажуть - надія на краще існує завжди. І порятунок Айди та Еліф найкращий тому доказ.