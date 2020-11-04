МОЗ ввел новые критерии для госпитализации больных с подозрением и с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"Хочу рассказать об изменениях, которые произошли со стандартами оказания медицинской помощи на первичном звене. Приказом Минздрава от 27.10 внесены изменения, касающиеся первичной медицинской и амбулаторной поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19 в части к госпитализации и критериев завершения амбулаторного поликлинического лечения", - заявила она.

Госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, имеющим хотя бы один из признаков, а именно:

частота дыхания менее 10 в минуту или более 30;

сатурация (уровень насыщенности кислородом крови – ред.) меньше или равна 92%;

нарушение сознания.

Также, по словам Садовьяк, госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации.

Кроме того, она сообщила, что завершить амбулаторное поликлиническое лечение COVID-19 можно при наличии следующих критериев:

отсутствие клинических проявлений ОРВИ в течение трех дней считая с десятого дня после появления симптомов без лабораторного обследования,

отсутствие клинических признаков ОРВИ в течение трех дней, начиная с даты взятия материала при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования;

отсутствие клинических проявлений ОРВИ после получение одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Ранее в Украине зарегистрировали более 9,5 тысяч новых случаев COVID-19.