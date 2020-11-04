Війна на Донбасі: противник вів прицільний вогонь по позиціям армійців [ Редактировать ]
Ворожі атаки останніх днів на Донбасі вже складно назвати просто провокаціями. Дедалі частіше окупанти ведуть прицільний вогонь по українських позиціях. Минулої доби там осколками поранило армійця внаслідок ворожого гранатометного обстрілу біля Новолуганського.
Загалом за добу бойовики шість разів атакували укріплення ЗСУ. Накривали вогнем околиці Водяного, Авдіївки, Гнутового і Мар'їнки. У районах, де зберігається тиша, сапери розміновують території. Минулої доби від боєприпасів звільнили понад 4 гектари.
Богдан Бондар, заступник командувача Об'єднаних сил:
Російська сторона активно продовжує дії по дискредитації перш за все і Збройних Сил, і керівництва, щоб показати неможливість або небажання української сторони виконувати взяти на себе домовленості. Це і обстрілі, в основному, з легкого стрілецького озброєння, це і порушення в плані мінування території дистанційне в тому числі, це залучення безпілотників, які проводять відповідно розвідку, а також використовуються і в бойовому варіанті, коли проходить скидання боєприпасів.
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У штабі ООС також повідомили, що противник продовжує укріплюватися майже по всій лінії розмежування і посилює свої позиції додатковими розвідувальними та снайперськими групами.
Обстрілювали околиці Водяного, Авдіївки, Гнутового і Мар'їнки. На територіях, де зберігається тиша, сапери розміновують території. Минулої доби від боєприпасів звільнили понад чотири гектари
Два ворожі обстріли зафіксовані на Донбасі. Російські окупанти з гранатомета тричі обстріляли захисників Новолуганського. Один український військовий поранений
Противник продовжує укріплюватися майже по всій лінії розмежування і посилює свої позиції додатковими розвідувальними та снайперськими групами.
Минулої доби спостерігачі місії зафіксували 23 порушення режиму припинення вогню, більшість із яких сталися на непідконтрольній Україні території Донеччини