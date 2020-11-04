Ворожі атаки останніх днів на Донбасі вже складно назвати просто провокаціями. Дедалі частіше окупанти ведуть прицільний вогонь по українських позиціях. Минулої доби там осколками поранило армійця внаслідок ворожого гранатометного обстрілу біля Новолуганського.

Загалом за добу бойовики шість разів атакували укріплення ЗСУ. Накривали вогнем околиці Водяного, Авдіївки, Гнутового і Мар'їнки. У районах, де зберігається тиша, сапери розміновують території. Минулої доби від боєприпасів звільнили понад 4 гектари.

Богдан Бондар, заступник командувача Об'єднаних сил: