Такі погодні умови - захист від ворожих атак

На передових позиціях армійців на одній з ділянок Донецького напрямку побував Геннадій Вівденко. Його репортаж далі.

У штабі ООС також повідомили, що противник продовжує укріплюватися майже по всій лінії розмежування і посилює свої позиції додатковими розвідувальними та снайперськими групами.

Дощ майже не вщухає. У таких умовах наші військові нині боронять східні рубежі держави.

В українських траншеях розпочалася справжня осінь. Пересуватися в окопах складно, але й ворогу складніше проявляти свою агресію.

А саме здійснювати диверсійні вилазки. А нашим захисникам доводиться майже безперервно працювати - поліпшувати бруствери в траншеях, що стікають буквально під ноги.

Руслан, військовослужбовець батальйону морської піхоти ЗСУ № 503:

Та не дуже добре - болото важко ходить. Все грязь. Не дуже. Одне, що менше лазити будуть.

Офіцер підрозділу свідчить: такі погодні умови - захист від ворожих атак. Видимість слабка, тож супротивнику складно влаштовувати провокації. Але наші бійці і далі пильно відстежують дії бойовиків.

Едуард, офіцер Збройних сил України:

Бачимо піднос боєкомплекту, частіше всього продуктів. Якісь засоби отоплення.

Здесь видно старый ихний дом. Вот он находится. И отсюда направление.

На цьому місці напередодні точився кількагодинний бій. Окупанти гатили з кулеметів та гранатометів. Сьогодні на сторожі - сусідні позиції.