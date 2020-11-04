"Знайти розумне рішення": у Євросоюзі прокоментували конституційну кризу в Україні [ Редактировать ]
Знайти "розумне рішення" щодо Конституційного суду України закликали в Європейському Союзі. З відповідною заявою виступив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
За його словами, Євросоюз занепокоєний ситуацією, коли КСУ скасував е-декларування статків. Мовляв, Верховна Рада має врегулювати це питання. Маасікас також наголосив - у ЄС підтримують обіцянку Володимира Зеленського провести ґрунтовну судову реформу.
Водночас депутати Європарламенту, які опікуються питаннями України, проти ініціативи президента розпустити нинішній склад КСУ. Про це в інтерв'ю Дойче Велле заявив постійний доповідач Європарламенту щодо України - Міхаель Галер.
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